Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un albero, ferito un 20enne

Auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di venerdì 17 dicembre lungo la strada Montanara, che collega Castel San Giovanni alla frazione di Moretta di Borgonovo Val Tidone. A rimanere ferito un ragazzo di 20 anni, alla guida dell’auto, una Ford Focus. Il giovane è stato prontamente soccorso dai sanitari della Croce Rossa di San Nicolò e dal personale infermieristico del 118 del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni. Per mettere in sicurezza il veicolo incidentato sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni. Il ventenne, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza.