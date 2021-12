Sbanda con l’auto, finisce contro un muretto e poi in un campo: ferito un giovane

Grave incidente nella notte di Natale alle porte dì Carpaneto (Piacenza). Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, un trentenne alla guida di una Fiat Panda – proveniente da Carpaneto e diretto verso San Giorgio, lungo la strada provinciale 6 – ha dapprima sbandato per poi centrare un muretto, finire fuori strada e cappottarsi in un campo.

Immediati i soccorsi, con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carpaneto e l’auto infermieristica del 118 dì Fiorenzuola: l’uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo. Per la messa in sicurezza del veicolo incidentato sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola d’Arda. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. L’uomo sarà sottoposto ad esami alcolemici.