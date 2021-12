Perde il controllo dell’auto in tangenziale e finisce contro il guardrail. Traffico in tilt

Perde il controllo dell’auto in tangenziale e finisce contro il guardrail.

È successo intorno alle 7 e 30 di martedì 7 dicembre lungo la tangenziale di Piacenza, all’altezza dell’uscita Farnesiana. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale l’auto ha sbandato perdendo aderenza e dopo essere andata in testacoda ha terminato la sua corsa contro lo spartitraffico.

In soccorso delle due persone a bordo rimaste contuse è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa con l’ambulanza. Uno dei feriti è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. In ausilio per gestire il traffico – andato in tilt e con lunghe code – una volante della polizia.