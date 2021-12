Piace, all’asta le magliette speciali per aiutare il Gaslini di Genova

Sarà aperta fino alle ore 20 del 10 dicembre l’asta per aggiudicarsi le speciali magliette (in edizione limitata) indossate domenica dai calciatori del Piacenza Calcio in occasione della sfida contro il Lecco. Il tutto per una nobile finalità: il club biancorosso scende infatti in campo al fianco di “Insieme per il Gaslini … Gli amici di Virginia Marialinda Scazzola”, un gruppo creato dalla famiglia Scazzola il cui scopo è quello di aiutare le famiglie dei bambini in cura presso l’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova. “Le nostre sono missioni d’amore” ha spiegato Eliana Danielli, moglie di mister Scazzola. “Vogliamo regalare un sorriso, riempire quei cuori svuotati con piccole gocce d’acqua come fossero oceani”.

Sarà possibile presentare le offerte sul sito https://aste.piacenzacalcio.it/. All’asta anche un quadro realizzato da Paolo Capitelli ed autografato da tutti i giocatori del Piacenza Calcio e dal Presidente Roberto Pighi.