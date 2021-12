Piacenza Calcio e la famiglia Scazzola raccolgono 4mila euro per i bimbi dell’ospedale “Gaslini”

Si è conclusa ieri l’asta benefica organizzata dal Piacenza Calcio in collaborazione con “Insieme per il Gaslini … Gli amici di Virginia Marialinda Scazzola”, gruppo creato dalla famiglia di Mister Cristiano Scazzola il cui scopo è quello di aiutare le famiglie dei bambini in cura presso l’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova.

In palio le esclusive maglie indossate dai calciatori del Piacenza Calcio in occasione della sfida di campionato contro il Lecco dello scorso 5 dicembre ed un quadro realizzato da Paolo Capitelli ed autografato da tutti i giocatori del Piacenza Calcio e dal Presidente Roberto Pighi. Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare che sono stati raccolti 4043 euro. La società, la famiglia Scazzola e tutti i membri del gruppo “Insieme per il Gaslini … Gli amici di Virginia Marialinda Scazzola” porgono un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa e che con la loro offerta hanno realizzato una missione d’amore. (nota stampa Piacenza Calcio)