Piacenza Pallanuoto, tre vittorie e una sconfitta nel week end per le giovanili

Fine settimana ricco di gare giovanili per Piacenza Pallanuoto 2018.

L’under 16 di Vittore Branca Vince 10 a 6 a Treviglio contro Project Sport, gara giocata con alti ritmi dove Piacenza prende il largo solo nella seconda metà dell’incontro; positiva la prestazione di tutta la squadra. Partita complicata invece per l’under 14 di Matteo Lombella contro i coetanei dell’Onda Blu allenati dall’ex nazionale Erika Lava. L’evidente dislivello tecnico tra le due formazioni è acuito dalle numerose assenze tra i piacentini, che nonostante l’impegno e un discreto gioco perdono in casa per 30 a 4. L’under 18 di Rocco Di Gianni vince con facilità 18 a 6 a Milano Contro Metanopoli 2. Il 6-a 0 del primo tempo viene gestito per tutta la gara con un’ottima difesa che propizia delle controfughe che originano diversi gol.

Vince 7 a 2 l’Under 17 del campionato di Pallanuoto Italia; Vittore Branca è soddisfatto dei suoi ragazzi, che giocando sempre in pressing limitano le azioni degli avversari a segno due volte sempre in superiorità di un uomo.