Piacenza si illumina per Natale: acceso il grande albero in Piazza

Si illumina il Natale a Piacenza. Le luci del grande albero, alto circa 17 metri e collocato in Piazza Cavalli davanti al Municipio, si sono accese martedì pomeriggio: una inaugurazione avvenuta con qualche giorno di ritardo rispetto al programma, a causa di problemi legati al trasporto dell’abete – donato dalla famiglia Pareti e proveniente da Selva di Ferriere – che ne ha ritardato l’allestimento. Al simbolico taglio del nastro, allietato dal gruppo The Bells con un repertorio di canzoni natalizie, erano presenti il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, l’assessore Stefano Cavalli e, in rappresentanza di Confindustria Piacenza, il presidente Francesco Rolleri e il direttore Luca Groppi.

Entrano ora nel vivo le iniziative natalizie in città, un ricco calendario di appuntamenti fino al prossimo 6 gennaio. A questo proposito, il Comune informa che, a causa delle previsioni meteorologiche avverse, è rinviato a data da destinarsi l’appuntamento di mercoledì 8 dicembre alle 16, sotto i portici di Palazzo Gotico, con il Coro Tasti Neri e la scuola di danza Step by Step.