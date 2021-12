Piano triennale anticorruzione della Provincia, possibile inviare proposte fino al 16 dicembre

La Provincia di Piacenza, nell’ambito degli interventi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e delle iniziative ed attività in materia di trasparenza, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – RPCT, deve approvare entro il 31/01/2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione, con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi (cd. Stakeholders) in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del Piano. L’avviso è pertanto rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito della provincia, al fine di consentire loro di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di cui la Provincia terrà conto in sede di elaborazione del P.T.P.C.T. 2022-2024.

Tutti i soggetti interessati possono trasmettere, entro e non oltre il 16/12/2021 il proprio contributo propositivo, utilizzando l’apposito modulo con le seguenti modalità di spedizione:

• via e-mail al seguente indirizzo: provpc@provincia.pc.it

• per posta al seguente indirizzo: Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Piacenza – Corso Garibaldi n. 50 – 29121 PIACENZA

• consegnato a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente

Per consentire l’apporto di contributi mirati, è già pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Piacenza 2021-2023. Si informa, infine, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Piacenza è il dott. Luigi Terrizzi, Segretario Generale dell’Ente. (nota stampa Provincia di Piacenza)