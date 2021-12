Pioggia di medaglie e secondo posto finale per la Calypso a Bologna

Si è disputato domenica a Bologna il XXIX trofeo memorial Salvemini, competizione di nuoto pinnato velocità in vasca da 50 metri sulle distanze dei 50 e 100 metri negli stili pinne e monopinna. La squadra piacentina della Calypso ha partecipato con 33 atleti: cinque esordienti, tre master e 25 delle categorie agonistiche, schierando tutte e cinque le staffette ammesse alla gara. La manifestazione si è conclusa con il secondo posto di squadra per i piacentini dietro solo ai padroni di casa della Record team di Bologna.

Nella categoria esordienti, Andrea Capellini ha vinto il bronzo nei 50 pinne, l’oro nei 50 monopinna e l’argento nei 100 pinne; Cesare Risoli ha conquistato l’argento nei 50 pinne e il bronzo nei 100 pinne, mentre la staffetta 4×50 pinne mista composta da Andrea Capellini, Pietro Zanelli, Thais Cardenas Hernandez e Sara Fulgoni ha vinto la medaglia di bronzo. Per quanto riguarda i master, oro per Stefano Bazzani nei 100 pinne over 50, bronzo per Silvia Sordi nei 50 pinne over50, mentre Vincenzo Tortis è salito sul gradino più alto del podio nei 50 e 100 pinne over 50 con tempi molto vicini al record Italiano.

Nelle categorie agonistiche Marta Irsonti ha vinto l’argento nei 50 apnea e nei 100 pinne 2^ categoria, Ginevra Granelli il bronzo nei 50 apnea 2^ categoria, Riccardo Fulgoni il bronzo nei 50 apnea 2^ categoria, Henry Basha l’oro nei 50 e 100 monopinna 1^ categoria, Marco Pietralunga l’oro nei 50 e l’argento nei 100 monopinna assoluti, Sebastiano Rossi l’oro nei 50 apnea e l’argento nei 100 monopinna 2^ categoria, Enrico Zangrandi l’oro nei 50 e l’argento nei 100 pinne assoluti, Francesco Losi l’oro nei 50 e bronzo nei 100 monopinna 2^ categoria, Mattia Bazzoni l’oro nei 50 apnea assoluti, Andra Rancati l’argento nei 50 apnea e 50 pinne assoluti, Sofia Borreri l’argento nei 100 monopinna under 18, Alessandro Vedovelli il bronzo nei 50 monopinna 2^ categoria, Leon Barattieri l’oro nei 50 e 100 pinne 2^ categoria, Christel Chiapponi il bronzo nei 100 pinne 1^ categoria e Kevin Guglielmetti il bronzo nei 50 e 100 pinne assoluti.

Infine la staffetta 4×50 monopinna assoluta mista – composta da Mattia Bazzoni, Sofia Borreri, Marco Pietralunga e Sofia Masarati – è salita sul secondo gradino del podio come la staffetta 4×50 pinne mista di 2^ categoria con Bice Cavallini, Francesco Losi, Leon Barattieri e Christel Chiapponi. Hanno partecipato conseguendo risultati buoni anche anche Martina Bazzani, Giulia Gelmini, Matilde Grana e Alice Ferri.

“Il nuoto pinnato piacentino si sta affermando nel panorama nazionale, abbiamo ottimi atleti assoluti e un gruppo di ragazzi giovani che sta crescendo quotidianamente – commenta il responsabile tecnico Umberto Raimondi – anche il settore master guidato da Jonathan Alario è ben nutrito e composto da ottimi atleti che praticano questa bella attività con entusiasmo”