“Poche disdette” Resistono le vacanze di Natale dei piacentini, capitali europee più gettonate

Vacanze di Natale, la variante Omicron non frena la voglia dei piacentini (vaccinati) di mettersi in viaggio.

Se a livello nazionale, sul fronte dei viaggi di Natale e Capodanno, si registra una pioggia di disdette causa del virus, Piacenza sembra smentire questi dati.

“Al momento non abbiamo clienti che hanno disdetto le prenotazioni ma solo sporadiche cancellazioni dovute a casi di positività, con persone impossibilitate a partire – spiega Nicole Rossi, responsabile dell’Agenzia Viaggi dello Zodiaco di via Veneto a Piacenza -. E a questo proposito, gli agenti di viaggio consigliano alla clientela di sottoscrivere un’apposita assicurazione che interviene in caso di cancellazione del viaggio sia per positività al coronavirus che in caso di quarantena da contatto”.

“Chi ha prenotato un viaggio è ben consapevole che, oltre ad aver completato il ciclo vaccinale (2 dosi), dovrà anche sottoporsi a tampone – prosegue Nicole Rossi -. Tutte le indicazioni utili per i viaggiatori e per i turisti sono presenti sul sito www.viaggiaresicuri.it nel quale sono elencati i Paesi laddove sono aperti i corridoi turistici”.

COSA SONO I CORRIDOI TURISTICI – È con l’ordinanza del 28 settembre scorso (in vigore dal 30 settembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe), che il Ministro della Salute ha autorizzato i cossiddetti “Corridoi turistici Covid-free” che consentono di spostarsi, a fini turistici, verso i Paesi indicati (Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), esclusivamente i viaggiatori muniti di certificazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale (2 dosi) o, in alternativa, la certificazione di avvenuta guarigione. Tali certificazioni possono essere sotto forma di Green Pass ovvero certificazione equivalente e riconosciuta dall’Italia secondo la normativa vigente. Sono considerati “Corridoi turistici Covid-free” tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli anti-contagio. Si tratta di viaggi organizzati e gestiti esclusivamente dai tour operator (e dalle agenzie di viaggio). Se il viaggio che si intende effettuare non rientra nella tipologia di corridoio turistico Covid-free, continuano ad applicarsi le regole previste: divieto di spostamento per motivi turistici, obbligo di sorveglianza sanitaria e quarantena obbligatoria al rientro in Italia.

QUALI LE METE PER NATALE E CAPODANNO – “A livello intercontinentale, le località inserite nei corridoi turistici sono risultate essere apprezzate, con Dubai in testa; non sono da meno le capitali europee, con Parigi la più gettonata – esamina Nicole Rossi -. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (vi si accede solo se muniti di passaporto), e complice il gran numero di contagi registrati oltremanica, ha visto Londra perdere appeal nei turisti, e ci si reca solo per motivi di lavoro o per ricongiungimenti familiari. Piacciono anche le crociere sul Mediterraneo, anche in virtù dei protocolli anti assembramento che impongono un riempimento assai inferiore al 100% della capienza e dei grandi spazi di cui gli ospiti possono avvalersi. Tanto apprezzati lo erano anche i viaggi di gruppo, per visitare i mercatini di Natale e le città d’Arte, tuttavia da quando è comparsa la variante Omicron abbiamo assistito ad una brusca frenata delle prenotazioni. Sostanzialmente, per queste vacanze natalizie, ho assistito ad un interesse specialmente nel lungo raggio – conclude Nicole Rossi – e il mio consiglio, per chi vuole mettersi in viaggio, è quello di verificare la normativa in vigore, sia per chi esce dall’Italia e sia per chi deve far entrare nella nazione straniera meta del proprio viaggio”.

“Non abbiamo registrato disdette nelle prenotazioni ma un calo fisiologico di chi vuole mettersi in viaggio dovuto all’imperversare della pandemia – fa eco Simona Grianti, responsabile dell’Agenzia Wind Surf di Corso Garibaldi a Fiorenzuola D’Arda -. I nostri clienti hanno preferito le città italiane, scegliendo di trascorrere le vacanze natalizie (fino all’Epifania) a Firenze, a Roma e a Napoli. Qualcuno ha scelto di andare al caldo, le più ambite la Repubblica Domenicana e il Mar Rosso”.

“I nostri clienti hanno preferito le città europee – spiega Anna Iuri, agente dell’Agenzia 90° Parallelo di Corso Matteotti a Castel San Giovanni – e, seppure constatiamo un calo di prenotazioni rispetto agli anni passati, la voglia di partire per una vacanza è tanta. Vanno forte anche le Maldive e Dubai, dov’è in corso l’Expo. Anche le crociere nel Mediterraneo sono molto gettonate, qui le persone si sentono al sicuro, come in una bolla, poiché gli ospiti a bordo sono costantemente monitorati. Causa Covid, sono off-limits per gli italiani le crociere ai Caraibi, non sono infatti per il momento accettati i viaggiatori con passaporto italiano, e chi aveva intenzione di trascorre qui la propria vacanza di Natale è stato costretto a scegliere un’altra zona turistica. Non abbiamo registrato alcuna cancellazione o disdetta, tuttavia abbiamo dovuto rimodulare delle partenze che avevano come meta Amsterdam, a seguito del Lockdown imposto dalle autorità olandesi, dirottando così i clienti verso un’altra capitale europea”.