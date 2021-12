Polizia locale in sciopero il 15 gennaio, presidio a Piacenza

Il sindacato Sulpl ha proclamato uno sciopero nazionale della Polizia Locale per l’intera giornata del 15 gennaio 2022. Per l’Emilia-Romagna sono state scelte Piacenza e Modena come sedi di svolgimento dei presidi che si terranno davanti alle Prefetture e Questure di tutta Italia.

Al centro della protesta la proposta di testo unificato di riforma nazionale della polizia locale: “Fino a un mese fa – afferma il Segretario Provinciale Sulpl Miriam Palumbo – la Polizia Locale ha sperato, ancora una volta, in una Legge di Riforma seria, che potesse chiarire il ruolo della Polizia Locale nell’ambito della Sicurezza e che potesse riconoscere a questa Categoria dignità e diritti di natura giuridica, previdenziale e assistenziale. Da sempre siamo equiparati nei doveri alle Forze di Polizia ad ordinamento statale (non ultimo l’obbligo vaccinale), ma mai nei diritti. La nostra Categoria non è stata nemmeno ancora inserita nelle cosiddette “categorie usuranti”, nonostante il numero di caduti e feriti durante l’adempimento del dovere”.

“Speriamo vivamente – conclude Palumbo – che questo sciopero sia sentito e partecipato dalla Polizia Locale. Se non ora quando, far capire al Governo e al Ministero degli Interni che la Polizia Locale è stanca di vivere in questo limbo, di essere trattata come la Cenerentola delle Forze di Polizia. Non lo siamo”.