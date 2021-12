Precipita nella tromba dell’ascensore in un cantiere, grave operaio

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato intorno alle 13 di sabato 18 dicembre in via Primo Maggio a Piacenza. Un operaio di 47 anni è precipitato nella tromba dell’ascensore, in un cantiere edile. Una caduta nel vuoto da 4 metri di altezza. L’operaio, sebbene indossasse l’elmetto di protezione, ha riportato una commozione cerebrale e un trauma ad una mano. È stato soccorso dal personale medico e infermieristico del 118, giunto sul posto assieme ai soccorritori della Croce Rossa di Agazzano (l’ambulanza era in zona, di rientro da un precedente intervento).

Per estrarre l’uomo dallo spazio angusto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Piacenza. Il ferito è quindi stato adagiato su una barella fatta calare all’interno della tromba dell’ascensore, immobilizzato e portato a bordo dell’ambulanza per il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino, in codice rosso. Saranno gli accertamenti del caso a far luce sulla dinamica dell’infortunio: sul cantiere anche il personale della medicina del lavoro dell’Azienda Usl di Piacenza e le forze dell’ordine.