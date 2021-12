Premiati a Riccione gli agenti di polizia locale del Sulpl

Si è concluso a Riccione il 26esimo Convegno Sulpl Nazionale della Polizia Locale italiana. Gli agenti di polizia locale di Piacenza e provincia (Bobbio e Unione Valnure e Valchero) hanno ricevuto encomi ed elogi, consegnati dall’onorevole Francesca Galizia, per essersi distinti in azioni meritevoli da gennaio 2020 a novembre 2021.

Tutti si sono distinti in operazioni per salvare vite altrui, nelle situazioni più diverse: perchè vittime di aggressione (codice rosso), perchè colte da malore (per assunzione eccessiva di farmaci o per infarto), perchè salvate dall’annegamento nel fiume Trebbia e per aver arrestato uno spacciatore che aveva creato allarme sociale fra i cittadini della Provincia. Anche in questo caso gli agenti hanno salvato la vita di tanti minorenni. I premiati, per Piacenza: Ass. Sc Barbara Roffi e Emanuela Tiso, Sivrm Emiliana Milza; Ass. Sc. Giuseppe Roselli; Ass. Miriam Palumbo e Ass. Sc. Palma Schena. Per Unione Valnure: C.te Paolo Giovannini e Ass. Sonia Beccalori; Ass. Marco Villaggi, Ag. Maurizio Gioacchini e Orfeo Rollo, Sovr. Emiliana Milza. Premiato anche il Commissario Emanuele Bazzoni, responsabile delle guardie ambientali della provincia di Piacenza, che ha coadiuvato l’Ass. Manuel Martini di Bobbio nel salvare una persona che stava annegando.

Il Sindacato di Categoria premia una Polizia Locale sempre più radicata sul territorio e di prossimità; sempre più specializzata. Un grazie in particolare al Comandante Paolo Giovannini dell’Unione Valnure e Valchero, anche lui encomiato, che da sempre mostra attenzione e apprezzamento verso l’importanza della formazione offerta da questo sindacato e si prodiga costantemente verso la valorizzazione della Polizia Locale. (nota stampa)