Prende fuoco la stufetta, giovane salvato da un vicino che dà l’allarme

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di martedì 14 dicembre in un appartamento in via Faustini a Piacenza per spegnere in principio di incendio causato da una stufetta per il riscaldamento. L’allarme è stato dato da un vicino che ha visto uscire il fumo dall’abitazione in un cortile interno: pare che la persona che si trovava all’interno non si fosse accorta della situazione.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le volanti della polizia, una gazzella dei carabinieri, l’ambulanza della croce rossa e l’auto medica del 118. I pompieri sono intervenuti prontamente e hanno spento in strada la stufetta, portando all’esterno il giovane che si trovava nella casa invasa dal fumo. E’ stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.