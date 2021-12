Primarie nel centrosinistra, decisione sospesa. Non c’è accordo col Pd

Non c’è accordo tra Pd e Alternativa per Piacenza sulla celebrazione delle primarie di coalizione, per individuare il candidato alle elezioni amministrative del capoluogo della prossima primavera. Il tavolo politico di lunedì sera, al quale segretario provinciale del Pd Silvio Bisotti ha portato la proposta di consultazioni aperte alla coalizione, ha scelto di rinviare per ora ogni decisione.

“In vista delle elezioni Amministrative 2022 l’impegno di ApP nel cercare le migliori modalità per offrire la candidatura più forte e condivisa possibile ai piacentini è ai massimi livelli. Il confronto interno alla coalizione di centrosinistra prosegue in modo serrato, aperto e costruttivo nel pieno riconoscimento reciproco tra partiti, movimenti, associazioni e civismo”. Recita così il comunicato ufficiale, che precisa che “nella sera di lunedì 13 dicembre si è riunito il Tavolo di coordinamento di Alternativa per Piacenza (ApP) che rappresenta tutte e tutti in ApP: in modo dialettico e costruttivo si sono valutate le diverse modalità e forme di partecipazione in campo che possano portare all’obiettivo di scegliere una candidatura condivisa e vincente e alternativa nei confronti delle destre al governo del Comune di Piacenza”.

“Dialettico e costruttivo” significa che non c’è unità di intenti e per il momento si è evitata una rottura che potrebbe compromettere il percorso compiuto sin qui. Tra le componenti più ostili alle primarie ci sarebbero quelle schierate per la candidatura del capogruppo Pd a Palazzo Mercanti Stefano Cugini, che annovera sostenitori sia nel suo partito, sia all’esterno. Ma in Alternativa per Piacenza c’è anche chi ritiene importante salvaguardare l’unità con la forza maggioritaria del centrosinistra e considera come un’opportunità la legittimazione che potrebbe venire al futuro candidato dalla consultazione dell’elettorato. Nei prossimi giorni si vedrà, anche in considerazione dell’articolazione e varietà di forze rappresentate nell’assemblea, quali sensibilità prevarranno.

In caso di rottura col Pd, una delle opzioni possibili potrebbe essere quella di primarie soltanto tra esponenti dem con il resto della coalizione che si sfila dalla possibilità di concorrere alla scelta del candidato, per esprimerne direttamente uno proprio. Ma questo scenario indebolirebbe alquanto la prospettiva di una vittoria all’appuntamento del 2022.

“I prossimi incontri di ApP, a partire da venerdì 17 dicembre con il professor Romano Prodi e l’onorevole Pierluigi Bersani (Auditorium Sant’Ilario, ore 18,30) per finire lunedì 21 dicembre con la convocazione del Tavolo di coordinamento politico – hanno l’obiettivo di dare forza a un percorso di partecipazione e condivisione: il suo sbocco finale sarà un candidato che incarni valori e programmi della coalizione alternativa alla Giunta Barbieri” – conclude la nota di Alternativa per Piacenza.