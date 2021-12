Primarie o no? Alternativa per Piacenza si divide e sceglie di contarsi

Una nuova assemblea ed un voto per decidere se fare o no le primarie di coalizione. Alternativa per Piacenza è divisa sul metodo per individuare un candidato a sindaco per il centrosinistra: la plenaria che si è tenuta alla Sala Mandela giovedì 23 dicembre non è riuscita a trovare una sintesi di tante posizioni e sfumature differenziate emerse nel dibattito, assai ricco e partecipato.

Tutte le candidature sfumate negli ultimi giorni, un mezzo passo indietro da parte di Stefano Cugini, capogruppo dem a Palazzo Mercanti e gradito a una parte dell’assemblea, l’assenza di un portacolori unitario da parte del Pd, e l’indicazione del tavolo politico non hanno convinto l’assemblea a scegliere la strada di dare la parola al proprio elettorato per un salutare e più ampio passaggio democratico e un confronto incentrato finalmente anche sulle idee (e non solo sulle persone).

Così il 5 gennaio la plenaria sarà riconvocata e con ogni probabilità si metteranno ai voti (con diritto di voto limitato ai partecipanti ad almeno tre assemblee e a chi ha preso parte ai gruppi di lavoro) due mozioni, una a favore delle primarie di coalizione, ed una con indicato un metodo alternativo di scelta del candidato, non ancora esplicitato.