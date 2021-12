“Condizioni tipiche di maggio ci attendono da giovedì sino a domenica compresa, attenzione però alle inversioni termiche ed alle nebbie in pianura”.

E’ il quadro nel piacentino delineato dagli esperti di Meteo Valnure per gli ultimi giorni del 2021 e i primi del nuovo anno. “Un promontorio anticiclonico tipico dei mesi primaverili – spiegano – porterà un aumento termico specie in appennino e nelle valli, ove la nebbia non sarà presente, con temperature che potranno raggiungere i 18-20 gradi alle quote medio basse e sino agli 11-13 gradi sulle vette del nostro appennino. In pianura le nebbie e le inversioni termiche terranno le temperature più contenute, ma comunque sopra le medie di riferimento”.