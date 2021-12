“Protesta Cisl per assunzioni in sanità, nostra posizione non è frutto di invenzioni”

Il presidio annunciato da Cisl sulla sanità, scrive in una nota il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri, è la “dimostrazione che la situazione è grave. Presidente Bonaccini, le nostre sono ancora tutte invenzioni?”

“Leggiamo che la Cisl ha proclamato un presidio in Regione contro il blocco delle assunzioni del personale sanitario, previsto dalla Giunta regionale. Nei giorni scorsi – ricorda Tagliaferri – avevamo sollevato il caso e per tutta risposta siamo stati, nel tentativo di nascondere il problema, oggetto di un comunicato di fuoco del Presidente Bonaccini. Siamo sicuri che lo stesso trattamento verrà utilizzato verso la Cisl, noto sindacato estremista…. La verità è che a forza di nascondere i problemi sotto il tappetto, il tappeto esplode: non servono dichiarazioni roboanti e scomuniche per chi dissente. Bisogna lavorare insieme per il bene del Paese, e invece qui si pretendono solo applausi, allori e incenso”.