Quarta corsia A1, ok a emendamento Lega “Ora non si perda tempo”

“L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, riunita questa mattina in assise per l’approvazione del Defr, ha accolto l’emendamento della Lega per la realizzazione della quarta corsia dell’Autostrada A1 fra Piacenza e Modena. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per il rilancio del sistema-Emilia, stremato dalla crisi provocata dalla pandemia. Ora, dopo il via della Regione, non si perda tempo”.

Lo dice il capogruppo della Lega Er, il piacentino Matteo Rancan, dopo l’approvazione della Regione all’emendamento proposto dalla Lega sul “potenziamento della rete autostradale esistente con la realizzazione della IV corsia A1 fra Modena (interconnessione con A22) e il confine regionale (Piacenza)”. “In particolare, per la A1, si ritiene opportuno che il potenziamento a quattro corsie debba interessare anche il ponte autostradale sul Po al fine di attrarre quanto più possibile quote di traffico oggi gravanti sul ponte sul Po lungo la SS9 che attraversa il centro abitato di Piacenza” si legge nell’emendamento leghista.