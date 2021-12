Quattro i bravissimi dell’Isii Marconi premiati con la borsa di studio Beltrametti

Sono quattro gli ex allievi dell’Isii “Marconi” premiati con la borsa di studio dedicata a Claudio Beltrametti: Leonardo Costa, Valentyn Piskovskyi, Kamalbeer Singh e Michela Valla si sono diplomati nell’ultimo anno scolastico all’istituto industriale con la media di voti più alta. La sobria cerimonia, nel rispetto delle norme anti covid, si è tenuta nell’istituto di via IV Novembre alla presenza della dirigente scolastica Adriana Santoro e dei familiari dei “bravissimi”.

A premiare il quartetto i genitori di Claudio, Luciano e Marinella Beltrametti che dal 2015, anno della prematura scomparsa del figlio, hanno voluto onorarne la memoria con l’istituzione del premio. Claudio infatti era un brillante ingegnere diplomato a pieni voti all’Isii che aveva proseguito la carriera di studi all’università fino alla laurea in ingegneria elettronica, per poi trasferirsi a lavorare in Germania alle dipendenze di una grande multinazionale.

“Claudio era un simpatico primo della classe – lo ha ricordato con queste parole l’ex docente Emilio Sivelli – in classe esercitava la propria leadership senza arroganza e con moderazione, sempre nel rispetto dei compagni. Preferisco ricordare i momenti di leggerezza trascorsi in aula, perchè l’interazione con gli allievi deve essere sempre bidirezionale, per questo mi capita di riflettere su quanto mi hanno insegnato i miei studenti. Claudio era una persona stimolante, il confronto con lui si svolgeva su tanti argomenti, in maniera dialettica. E’ stato un privilegio averlo avuto come studente e poter rinnovare con questa borsa di studio la sua umanità, premiando i migliori talenti della sua ex scuola”.

Chi sono i giovani premiati? Michela Valla è di Rottofreno e nell’estate scorsa si è diplomata in chimica: “Oggi sto facendo un tirocinio all’interno di un laboratorio farmaceutico, è un lavoro che mi interessa e mi piace perchè ha permesso di mettermi subito in gioco. Non so se poi cambierò idea e andrò all’università, iniziare a lavorare subito dopo il diploma è stato importante”.

Valentyn Piskovskyi viene dall’Ucraina e da 5 anni è in Italia, ha iniziato a frequentare la scuola superiore a Piacenza dalla seconda classe: “Vivo ad Alseno e mi sono diplomato in informatica, mi sono iscritto all’Università di Milano Bicocca sempre nel corso di laurea in Informatica, la mia passione sono gli algoritmi e la matematica che sta dietro ai problemi”.

Suo compagno di corso alla Bicocca è un altro dei giovani premiati, Leonardo Costa di Gossolengo. “Anche io mi sono diplomato in informatica e ho voluto proseguire su una strada che mi interessa. Mi definisco senza problemi un po’ smanettone e mi piacciono i sistemi e le reti, ma lo studio universitario è bello perchè mi consente di scoprire nuovi aspetti della scienza”.

Il quarto premiato viene dall’India ma è in Italia da quando aveva 5 anni, Kamalbeer Singh vive vicino a Fiorenzuola ed è neo diplomato in meccanica. “Ho scelto l’università dopo il diploma, mi sono iscritto alla sede piacentina del Politecnico dove studio ingegneria meccanica. E’ la facoltà ideale per seguire la mia passione per i motori e per progettare, ma il mio sogno è quello di lavorare nel settore areospaziale”.