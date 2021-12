Resiste da 30 anni l’albero di Avo, premiati i volontari ospedalieri

L’albero che risiste rifiorisce. Cresce e si irrobustisce da oltre 30 anni l’albero simbolo dell’Associazione volontari ospedalieri Avo di Piacenza che ha festeggiato l’anniversario (con 12 mesi di ritardo a causa del Covid) con un pomeriggio speciale al Best Western Park Hotel.

Alla cerimonia hanno parteciparo il vescovo Adriano Cevolotto, Marisa Monticelli Presidente Regionale Avo, il Professor Luigi Cavanna dell’Oncologia Piacenza, Massimo Silumbra, Presidente Nazionale di Avo, Anna Boccellari Presidente Avo Piacenza, e per l’amministrazione comunale l’assessore Federica Sgorbati. Sono stati premiati i volontari sulla base degli anni servizio, ecco i loro nomi.

PREMIATI 2020 /20021 (volontari con 10, 20, 25 e 30 anni di servizio)

BELLI M.GIULIA II 30 anni

COGNI MARISA I 30 anni

GALLI PIERA VI 25 anni

MENICI PIER CARLO VI 25 anni

BAFFI LAURA XII 20 anni

BOCCIARELLI ROBERTO XI 20 anni

BONVINI RODOLFO XII 20 anni

FOGLIAZZA UGO XI 20 anni

AGNELLI MARIA TERESA XXII 10 anni

CHIODAROLI DAMIANA XXI 10 anni

MARCHESI STEFANO XXI 10 anni

MILANESI GIUSEPPE XXI 10 anni

MOLINARI ALESSANDRA XXI 10 anni

PASSALACQUA NICOLETTA XXII 10 anni

STOJISAVLJEVIC RAJKA XXI 10 anni

STRINGHINI GIANPAOLO XXII 10 anni

ZUCCA ANGELA XXI 10 anni

ALBERTI MARIA CRISTINA I C 10 anni

BEZZI ANTONELLA IIC 10 anni

BRUNO FRANCESCA IIC 10 anni

SDRAIATI DARIO I C 10 anni

VARQUEZ MARIA I C 10 anni

CIVARDI ROSELLA 1 B 10 anni

MOZZI GABRIELA 1 B 10 anni

RAGGI PAOLA 1 B 10 anni

REPETTI LILIANA 1 B 10 anni

TOMMASINI ANGELINA 1 B 10 anni

CONSEGNA FARMACI 2021 (hanno effettuato consegna farmaci in emergenza Covid)

Balordi Mauro

Zucca Angela

Pazzini Debora

Marchesi Stefano

Genovesi Anna

Nicolini Chiara

Bezzi Antonella

Antonini Emma

Losi Giovanna

Balboni Silvia

Raika St.

100 ORE

(nuovi volontari che hanno effettuato almeno 100 ore di servizio)

Hosni Amal

Maini Giusepppina

Maestri Maria Rosaria

Rustioni Francesca

Susani Chiara

NUOVI SOCI 2021

Antonini Emma

Balboni Silvia

Balordi Mauro

Bove Federica

Cai Tiziano

Cauzzi, Elena

Franchi Monica

Genovese Anna

Nicolini Chiara

Pagliarello Marica

Pastore Raffaele

Pazzini Debora

Simeone Maria Rosaria

In occasione del trentennale è stato realizzato un libretto che ripercorre i tre decenni di storia con i ricordi e le immagini, curato da Dario Sdraiati e stampato dalla cooperativa sociale Officine Gutenberg. Ecco un estratto:

Da quel lontano 15 maggio 1990, data di costituzione dell’Associazione presso il notaio Pietro Fermi in Piacenza è passato giusto un trentennio: e l’opuscolo – viene ricordato sulle pagine – così come il momento commemorativo, arrivano con un anno di ritardo, causa la pandemia da covid-19. E’ davvero intenso e ricco di avvenimenti il cammino fatto da Avo Piacenza in questo spazio temporale. Un ruolo fondamentale è stato svolto dal diacono Nello Ziliani, da considerarsi il vero fondatore di Avo Piacenza coadiuvato da altri, che possiamo definire co-fondatori. Nel volumetto si accenna come l’avvio di questa speciale esperienza di vicinanza ai malati in ospedale, fosse, in un certo senso, la “consegna” che il sinodo della chiesa piacentina (1987-1991) aveva affidato al gruppo dei diaconi piacentini, di fresca istituzione.

Già nel 1995 si riscontra traccia ufficiale (ma forse avveniva anche prima) dei primi banchetti promozionali in luoghi simbolo della città e le prime presenze, sempre a scopo divulgativo, presso alcune parrocchie. Sempre nel medesimo anno, viene messa in cantiere la pubblicazione di un giornalino dell’Associazione, un bimestrale che si chiamerà “Nostro Giornale” e che continuerà per qualche tempo. Nel 1996 si ritrova traccia delle prime richieste all’Azienda Sanitaria di avere la disponibilità dei camici. Nei primi anni, i camici venivano acquistati a spese dell’Associazione. Il ’96 è inoltre l’anno di acquisto del primo stendardo per la partecipazione alle cerimonie ufficiali ed è anche l’anno di ingresso in neurologia, mentre la geriatria, sempre nello stesso anno, viene trasferita alla ex clinica Belvedere. Nell’anno successivo, la sede dell’Avo viene trasferita da quella originale in via Valverde, di fronte all’ingresso del vecchio ospedale, in via Taverna, precisamente all’interno dell’ospedale (dentro ai chiostri dell’antico monastero ove si trova tutt’ora). Il 1997 è anche l’anno di ingresso dei volontari nel reparto di gastro-enterologia e di medicina d’urgenza.