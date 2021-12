“Resta alta la pressione sulle Usca, con 170 interventi nella sola giornata di ieri”

Aumentano i contagi e di pari passo l’attività dei sanitari. Lo ha detto il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, nel fare il punto della situazione in provincia. “Nell’ultima settimana è rimasta alta la pressione sulle unità di continuità assistenziale: 361 interventi come nella precedente. E nella sola giornata di ieri hanno dovuto fronteggiare 170 richieste” ha detto Baldino, sottolineando il ruolo fondamentale delle Usca nel ridurre l’ospedalizzazione dei pazienti covid.

Ma inizia a salire la pressione anche sull’ospedale: gli accessi in Pronto Soccorso, dopo essere rimasti per settimane con una media di 4 al giorno, sono raddoppiati arrivando a 8. I ricoveri sono saliti fino a 46, una decina in più rispetto alla scorsa settimana mentre risulta essere ricoverato solo un paziente in terapia intensiva.