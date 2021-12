“Ridateci Ponte Barberino” La richiesta dei ciclisti Babbi Natale

Una manifestazione “natalizia” sulle due ruote per chiedere la ricostruzione di ponte Barberino, il viadotto sul Trebbia che fu travolto dalla piena del fiume nel settembre 2015. Questa volta la richiesta è arrivata dai ciclisti e cicloamatori che da allora non hanno più un percorso dedicato e protetto, per affrontare le splendide strade della media e alta Val Trebbia, costretti a pedalare lungo la pericolosa Statale 45 e a passare sotto al tunnel che conduce a Bobbio. Il ponte Barberino e la viabilità secondaria collegata al vecchio percorso della Statale era infatti una valida alternativa per il cicloturismo, con la possibilità di toccare punti di interesse sulle rive del Trebbia e ammirare la bellezza panoramica della valle.

Circa una sessantina di ciclisti, vestiti da Babbi Natale, si sono così dati appuntamento all’altezza del viadotto crollato la mattina della vigilia di Natale per chiedere una rapida ricostruzione: presenti gruppi e associazioni sportive da varie parti della provincia e anche dal lodigiano, tutti amanti delle colline e montagne piacentine. Al presidio è intervenuto anche il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali che si è presentato con il progetto del nuovo ponte da ricostruire (foto sotto e sopra da Velosport Borgonovese).