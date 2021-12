Riparte il campionato, doppia trasferta per la Teco Corte Auto

Riprende il cammino della Teco Corte Auto Cortemaggiore nella Serie A1 femminile di tennistavolo. In un campionato in cui Castelgoffredo e Bagnolese sembrano destinate a contendersi il titolo, per le magiostrine – che finora hanno messo insieme una vittoria, un pareggio e due sconfitte – sono alle porte due trasferte delicate: la prima (giovedì) a Casamassima, in Puglia, per uno scontro diretto che potrebbe valere doppio, la seconda (sabato) a Norbello, in Sardegna, altro incontro con punti pesanti in palio.