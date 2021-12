Riscaldamento guasto e accendono un braciere, ma si sentono male

Riscaldamento guasto in un’abitazione in Val Nure e così decidono di accendere un braciere in una stanza per riscaldarsi: rimangono intossicati dalle esalazioni di fumo e dal monossido di carbonio.

È successo nel cuore della notte tra venerdì 17 dicembre e sabato 18 dicembre in località Rovine di Bettola, lungo la strada della frazione di Massara. La caldaia non funzionava e perciò i tre uomini presenti nell’abitazione hanno acceso delle braci per riscaldare l’ambiente. Hanno però iniziando ben presto ad accusare malessere e capogiri: hanno chiamato il 118 e sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa di Farini, l’auto infermieristica di Farini e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio. I vigili del fuoco di Piacenza hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. I tre uomini, di nazionalità straniera – rispettivamente di 25, 41 e 57 anni -, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono stati trasportati dalle ambulanze al Pronto Soccorso di Piacenza. Fortunatamente tutti si sono ripresi in fretta e non è stato necessario trasferirli alla camera iperbarica.

Nell’abitazione sono quindi sopraggiunti i carabinieri per compiere tutti gli accertamenti del caso.