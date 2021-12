Come annunciato, sono arrivate le nevicate anche in bassa quota a Piacenza.

Un primo assaggio si è avuto già nella mattinata dell’8 dicembre, con spruzzate di neve in provincia e anche sulle nostre montagne. Secondo i bollettini meteo diffusi nei giorni scorsi, le nevicate si faranno più intense nel corso della giornata, per raggiungere il culmine nel pomeriggio. Dalla tarda serata avremo un miglioramento delle condizioni meteo con deboli nevicate sparse sino alle prime ore di giovedì, ha fatto sapere Meteo Valnure.

Si attendono accumuli di 10-15 centimetri in pianura e tra 20-30 centimetri in appennino. Dopo le nevicate previste temperature in picchiata nella prima mattinata di venerdì, con punte tra i -8 e i -10 gradi. Probabile, inoltre, una nuova perturbazione nella seconda parte della giornata di venerdì.

PROTEZIONE CIVILE, ALLERTA GIALLA PER NEVE – L’arrivo della precipitazione nevosa sul territorio piacentino nel giorno dell’Immacolata ha spinto la Protezione Civile Emilia Romagna a lanciare un’allerta meteo di colore giallo. L’allerta per neve riguarda le zone collinari e di pianura di Piacenza, mentre un’altra allerta per pioggia che gela riguarda sia i rilievi che le zone a più bassa quota.

Nella giornata di mercoledì 8 dicembre – si legge nel bollettino della Protezione Civile – sono previste nevicate di debole/moderata intensità sui rilievi, più probabili sul settore occidentale. Temporaneamente le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve. Gli accumuli di neve in montagna potrebbero arrivare intorno ai 20 cm, mentre in pianura non saranno superiori ai 10-15 cm. Sono previsti locali episodi di pioggia che gela su colline e rilievi del settore centro-occidentale. Nelle zone montane/collinari sono possibili occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa della saturazione dei suoli dovuta alle precipitazioni del periodo precedente.