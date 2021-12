Rock e animali, un rapporto inedito indagato da “Crocodile Rock” di Bacciocchi-Guaitamacchi

Ecco “CROCODILE ROCK” – IL PRIMO LIBRO AL MONDO CHE AFFRONTA STORIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ E TUTTO CIÒ CHE UNISCE MUSICA E ANIMALI

Con una facile battuta si potrebbe definire “bestiale” l’ultima fatica editoriale di Antonio “Tony Face” Bacciocchi, in coppia con Ezio Guaitamacchi: alle stampe è stato dato un libro decisamente fuori dagli schemi, all’interno del quale non si trova soltanto la musica, ma anche un bel po’ di etologia. Nel volume edito da Hoepli i due autori analizzano come all’origine del suono ci sia il mondo animale e soprattutto come, attraverso storie, aneddoti e curiosità su canzoni, album e band che hanno fatto la storia, il mondo del pop-rock sia stato catturato dal fascino “bestiale” di cuccioli, belve feroci, insetti, serpenti o volatili.

Ricco di immagini e illustrazioni, “Crocodile Rock” è impreziosito dalla testimonianza di Laurie Anderson, musicista e regista statunitense autrice del film “Heart of a dog” (2015), dedicato alla sua cagnolina Lolabelle.

Nella prima sezione del libro, con la supervisione del musicista e ricercatore Walter Maioli, si analizza il rapporto tra musica e natura e si spiega come l’uomo abbia imparato a parlare, cantare e suonare imitando voci e ritmi del mondo animale, per poi proseguire analizzando band e artisti, italiani e internazionali, che hanno scelto di utilizzare come nome d’arte quello di un animale, e quindi giungere al racconto di album e canzoni ispirati al mondo animale. “Crocodile Rock” racconta inoltre i rapporti tra le rockstar e i loro cuccioli, descrive le varie organizzazioni animaliste supportate dalle star della musica e il loro schierarsi contro il consumo di carne e svela un mix di curiosità e stranezze riguardante il connubio animali e musica che lascerà il lettore impaziente di saperne di più.

Dalla curiosa vicenda dei “Ragni di Marte” al cagnolino che salvò la vita di Dolly Parton, dalla genesi “rock” di Greenpeace al vegetarianismo di Paul McCartney, dai gruppi metal che hanno un pappagallo come cantante ai latrati di Seamus in un brano dei Pink Floyd, “Crocodile Rock”, si rivela anche una preziosa e divertente fonte di aneddotica e di curiosità.

“CROCODILE ROCK” STORIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ E TUTTO CIÒ CHE UNISCE MUSICA E ANIMALI, di Ezio Guaitamacchi e Antonio Bacciocchi, dal 5 novembre in libreria e negli store digitali, Hoepli, 264 pagine, 24,90 euro.

EZIO GUAITAMACCHI, musicologo, musicista, entertainer, è un decano del giornalismo musicale. Ha pubblicato e diretto riviste specializzate, scritto e condotto programmi radio-tv, ideato centinaia di spettacoli di racconti, suoni e visioni, inventato rassegne e festival, diretto Master e seminari. Ha scritto più di 20 saggi su rock e dintorni. Dal 2014 dirige la collana musicale di Hoepli. Nel 1990-91 ha creato il festival “Musica& Natura” ed è stato membro del consiglio direttivo di Greenpeace Italia. I suoi cagnolini (Dylan, Joni e Taylor) vanno pazzi per il rock.

ANTONIO BACCIOCCHI, scrittore, musicista, blogger, è stato il batterista di Not Moving, Link Quartet e Lilith, incidendo una cinquantina di dischi e calcando alcuni tra i più prestigiosi palchi italiani, europei e americani in apertura dei concerti di Clash, Iggy and the Stooges, Manu Chao, Siouxsie ecc. Ha scritto una quindicina di saggi musicali e, da tempo, cura un blog di musica & cinema. Collabora a quotidiani e periodici come critico musicale e lavora per RadioCoop. Da oltre 30 anni convive con diversi cani lupo, l’ultimo dei quali si chiama

Grimm.

Lunedì 20 dicembre dalle ore 19 EZIO GUAITAMACCHI e ANTONIO BACCIOCCHI saranno in diretta nella “Music Room” di JAM TV per un one night show che approfondirà il loro ultimo libro “CROCODILE ROCK – STORIE, ANEDDOTI, CURIOSITÀ E TUTTO CIÒ CHE UNISCE MUSICA E ANIMALI” (Hoepli), la prima opera al mondo che racconta gli affascinanti rapporti e connessioni tra il mondo della musica e quello degli animali.

L’evento sarà in diretta sulla pagina Facebook e sui Canali YouTube e Twitch di JAM TV, in collaborazione con Rockol e Hoepli editore. Gli autori si addentreranno con gli spettatori nelle 250 pagine del volume, supportando il loro racconto con preziosi contributi video e conversando anche con Walter Maioli, archeologo sonoro e supervisore della sezione introduttiva del libro.

Ospiti d’eccezione di questo intrigante show saranno le star che hanno fatto la storia della musica, pronte a condividere con gli spettatori lati che a molti risultano inediti: Paul McCartney approfondirà la sua scelta vegetariana, James Taylor delizierà il pubblico con la storia del concerto che diede vita a Greenpeace e Michael Jackson e molti altri artisti ancora arricchiranno il dialogo con le loro storie!

L’evento sarà scandito da divertenti quiz e da frequenti interazioni con gli spettatori, che avranno l’occasione di vincere tre copie del libro che verranno messe in palio!