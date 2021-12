S. Maria di Campagna e i suoi 500 anni proiettati sulla facciata della Banca di Piacenza

C’era anche Vittorio Sgarbi alla breve cerimonia di accensione del video mapping della Banca di Piacenza che augura Buone Feste ai piacentini, attraverso la proiezione di alcune animazioni natalizie sulla facciata della Sede centrale di via Mazzini. Immagini di alta qualità grazie all’utilizzo di un proiettore a led di ultima generazione dotato di un fascio luminoso della potenza di 8.000 lumen.

Il critico d’arte ha fatto i complimenti alla Banca per l’iniziativa ed ha apprezzato soprattutto la presenza nel messaggio d’auguri del riferimento ai 500 anni dalla posa della prima pietra della Basilica di Santa Maria di Campagna, con i due loghi creati – per l’evento clou della stagione culturale 2022-2023 – da Carlo Ponzini e Paolo Guglielmoni. Proprio Sgarbi è tra i principali protagonisti del ricchissimo e già definito programma di manifestazioni: il 2 aprile terrà una lectio magistralis sul Guercino presente in Santa Maria di Campagna; sarà poi il curatore delle mostre su Cinello (aprile ‘22) e su Stern (dicembre ’22- gennaio ‘23).