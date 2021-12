Santo Stefano con gli amici quattrozampe, nasce l’associazione “Amici del canile”

S. Stefano dedicato al canile municipale, un dono per tutti gli animali ospiti. Nasce l’associazione “Amici del canile di Piacenza” Domenica 26 dicembre, alle 14 e 30, anche il vice sindaco Elena Baio sarà presente al canile municipale, insieme alla responsabile – il medico veterinario Elena Castelli – e ai volontari che prestano servizio presso la struttura, per un’occasione speciale: l’apertura dei doni natalizi preparati per gli ospiti a quattro zampe.

“Ognuno di loro avrà un regalo dedicato – sottolinea l’assessore alla Tutela Animali Elena Baio – tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche che contraddistinguono ciascun cane, ben conosciute da tutti gli operatori della struttura, che colgo l’occasione per ringraziare dell’attenzione con cui se ne prendono cura, restituendo un’identità e dignità alle loro vite in attesa dell’adozione da parte di una nuova famiglia”. Nell’occasione sarà annunciata anche la nascita dell’associazione “Amici del Canile di Piacenza”, che riunirà i volontari a supporto del canile municipale. Per qualsiasi informazione in merito al nuovo sodalizio, si può contattare la struttura di via Bubba al 351-6437960.