Sbanda e finisce con l’auto nel canale a Mottaziana

Perde il controllo della vettura e finisce nel canale. E’ accaduto poco dopo le 8 del mattino del giorno di Santo Stefano, lungo la strada Mottaziana, nei pressi dell’abitato di Borgonovo Val Tidone. La conducente, una donna di 57 anni, è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo e per estrarla sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni: soccorsa dai sanitari della Croce Rossa di Borgonovo, è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castello.