Scherma, 200 atleti a Piacenza Expo per i campionati regionali di spada a squadre

Un sabato di grande sport a Piacenza Expo. Il 18 dicembre al quartiere fieristico cittadino andrà in scena il campionato regionale di spada a squadre. Gare di scherma da considerarsi un antipasto in attesa di due sfide nazionali che si terranno, sempre a Piacenza Expo, alla fine di marzo: il campionato nazionale a squadre e una gara del circuito nazionale under 14. Manifestazioni che porteranno in città migliaia di persone tra atleti e accompagnatori.

Dalle 9 del mattino, si affronteranno sulle pedane 24 squadre maschili (4 sono rimaste fuori a causa delle normative anti Covid della Federazione) e 16 femminili. I biancorossi schierano due squadre maschili (una con gli atleti che hanno riportato i migliori risultati) e l’altra con i giovani, e due femminili. In totale scenderanno in pedana 200 atleti da tutta l’Emilia-Romagna. In Fiera si svolgerà così il campionato regionale di spada 8° Trofeo Spezia (maschile) e quello femminile 8° Trofeo Co. Mec.2. Inoltre, la miglior atleta femminile sarà premiata con la coppa Bernardelli, mentre il miglior atleta maschile con la coppa Polidoro.

Alla presentazione in Municipio a Piacenza hanno partecipato l’assessore allo Sport, Stefano Cavalli, il presidente del Circolo Pettorelli, Alessandro Bossalini, l’amministratore unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, il delegato provinciale Coni, Robert Gioielli, insieme ad uno dei main sponsor, Giancarlo Spezia (Tecnovit). L’assessore Cavalli ha definito il campionato «un grande evento sportivo e portarlo ancora a Piacenza è stato davvero importante». Bossalini, dopo aver illustrato il programma, ha ricordato che si tratta «dell’ottava edizione. Il mio grazie va a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, dalle istituzioni agli sponsor. L’assessorato e il Coni ci sono stati sempre vicino e ritengo che questa sia un’occasione per la città. La collaborazione con Piacenza Expo è un connubio vincente e ci permette di svolgere le gare in sicurezza».

Cavalli ha sottolineato l’importanza del concetto di squadra «perché queste manifestazioni dimostrano chela Fiera significa anche sociale, cultura e sport. La Fiera è a disposizione di tutti e i 120mila euro confermati da Confindustria sono uno stimolo all’economia. E stiamo pensando, per le gare nazionali di marzo, di far conoscere il meglio del territorio organizzando la Galleria del gusto con le aziende del nostro agroalimentare di qualità». Spezia (Tecnovit) si è detto «estasiato da questo evento. La presenza delle imprese mostra che l’azienda ha una vocazione di partecipazione verso la società. Il Trofeo è dedicato a mio padre Giuseppe che fondò la Tecnovit nel 1949 e che poche settimane fa ha ricevuto due importanti riconoscimenti come migliore azienda alla fiera delle novità tecnologiche ed è stata premiata in Regione per l’innovazione responsabile»

Gionelli, infine, ha posto l’accento sul fatto che «questi eventi servono afar capire ai giovani l’importanza dei valori dello sport, che è un valore aggiunto del territorio. Organizzare le gare in un periodo così complesso non è stato facile. Le imprese, poi, si impegnano per migliorare la crescita e la vita dei ragazzi. Sottolineo la collaborazione nata tra Pettorelli e Piacenza Expo, un bell’esempio che in auguro altre discipline possano seguire».