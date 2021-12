Schiacciato dal cancello, muore camionista 52enne residente a Fiorenzuola

Tragico incidente nel pomeriggio di sabato 18 dicembre a Soncino in provincia di Cremona: un autotrasportatore ha perso la vita, schiacciato dalla cancellata dell’azienda agricola dove si era recato per consegnare il mangime.

La vittima è un 52enne di origine moldava residente a Fiorenzuola d’Arda, immediati i soccorsi del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Soncino per capire la cause dell’incidente.

Pare che il camionista non fosse alla prima consegna nell’azienda agricola cremonese, gli accertamenti dovranno chiarire le cause del tragico sinistro.