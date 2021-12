Schianto nella notte sul ponte del Trebbia a San Nicolò, un ferito

Schianto nel cuore della notte, un ferito. Intorno alle 3 di questa notte (29 dicembre), sulla via Emilia Pavese all’altezza del ponte sul Trebbia, alle porte di San Nicolò, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Castelsangiovanni, si sono scontrate una Bmw e una Mercedes.

Nell’incidente è rimasta ferita una persona, condotta al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Per ripristinare la sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.