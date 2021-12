Scivola sul marciapiede ghiacciato e batte la testa: 77enne gravemente ferito

Anziano cade mentre camminava sul marciapiede ghiacciato, battendo violentemente la testa contro il cordolo.

È successo poco dopo le 11 di sabato 11 dicembre in via Emilia Parmense a Piacenza, a pochi metri dalla rotatoria con via Panini e via Cremona. La vittima della caduta accidentale ha perso conoscenza: in suo soccorso sono giunti sul posto i sanitari con un’ambulanza della Croce Bianca e l’auto infermieristica del 118. Le condizioni del pedone, un 77enne, sono apparse subito gravi e per questo è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino.