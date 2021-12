Sconfitta nell’ultima gara del 2021: Jovi Volley supera il Busa Trasporti per 3-1

Il Busa Trasporti esce sconfitto dall’ultima sfida dell’anno con la trasferta sul campo del Jovi Volley – recupero della nona di campionato di serie C rinviata in precedenza per neve – che si chiude in quattro parziali in favore delle reggiane.

Coach Anni sceglie di partire con la diagonale Bianchini-Moretti, Galibardi e Sansò bande, Marti-no e Nappa al centro con Passerini libero. L’avvio di gara è favorevole al MioVolley (2-6): le padrone di casa rispondono ma l’ace di Bianchini e un muro punto di Moretti tengono il parziale in equilibrio (10-9). Sul 10-16 Ferri subentra a San-sò: il muro di Nappa ed un mani out di Galibardi spingono il set verso il Busa Trasporti che chiude 19-25. C’è equilibrio anche nel secondo parziale che si gioca punto su punto: Sansò prende il posto di Moretti con la diagonale che cambia pelle (13-12). Bianchini e Martino permettono alle biancoblu di mantenere la testa avanti fino ad un finale di set che si chiude ai vantaggi in favore delle reg-giane.

Con il conto set che torna in parità è Jovi Volley ad aprire meglio il terzo parziale: l’ace di Sansò e l’innesto di Moretti danno soltanto in parte la scossa sperata con il vantaggio delle padrone di ca-sa che si fa più corposo (17-11): il Busa Trasporti tenta di rientrare (23-18) ma Jovi chiude 25-20. Anche nel quarto e decisivo parziale l’avvio è favorevole alle reggiane (9-3) ma il muro di Martino e l’ace di Galibardi mantengono in scia la formazione MioVolley (12-11). L’accelerazione delle pa-drone di casa si avverte soprattutto nella seconda parte del set: Jovi Volley si porta a casa l’incon-tro chiudendo sul 25-21 per il 3-1 finale.

JOVI VOLLEY-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 3-1 (19-25; 26-24; 25-20; 25-21)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bianchini 6, Moretti 1, Galibardi 12, Ferri 6, Sansò 10, Cordani 4, Martino 7, Nappa 12, Passerini (L). NE: Bossalini, Colombini, Longinotti (L). All. Anni