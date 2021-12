Scontro tra un’auto e due biciclette: due feriti. E’ successo nella prima mattinata del 21 dicembre, poco dopo le 10, all’altezza della rotatoria di via Veneto con via Cella a Piacenza.

Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura, una Peugeot 2008 condotta da una donna proveniente da via Cella, avrebbe impattato con uno dei due ciclisti mentre svoltava sulla destra in via Gadolini. La brusca frenata del veicolo avrebbe poi determinato il tamponamento dello stesso da parte di una seconda bicicletta. I due ciclisti coinvolti nel sinistro sono stati medicati dal personale della Croce Bianca: illesa la donna al volante della Peugeot. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza anche attraverso le telecamere di video sorveglianza.