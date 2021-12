Scontro auto-camion in tangenziale, un ferito. Disagi al traffico

Disagi al traffico in tangenziale a Piacenza per un incidente avvenuto nel pomeriggio del 14 dicembre. Il fatto si è verificato all’altezza dell’uscita per Montale: coinvolti una Citroen e un’autoarticolato, che si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Lievemente ferita la persona alla guida dell’auto, soccorsa dall’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e condotta al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Foto 3 di 3





Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale, mentre il personale di Sicurezza e Ambiente è intervenuto per il ripristino della sede stradale. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione.