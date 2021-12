Scontro fra tre auto sulla via Emilia, ragazza ferita

Un incidente che ha coinvolto tre auto – un furgoncino Citroën, una Fiat 500 L e una Opel Corsa – si è verificato intorno alle 22 di giovedì 30 dicembre sulla Via Emilia Pavese, tra Sant’Antonio e la rotonda del casello autostradale dell’A21 di Piacenza Ovest. Nella carambola è rimasta ferita in modo lieve una ragazza, soccorsa dai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto medica del 118.

Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. La dinamica di quanto successo è al vaglio da parte degli agenti della polizia locale del comando di via Rogerio. La strada è rimasta chiusa il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto per il ripristino della sede stradale si sono portati gli uomini di Sicurezza e Ambiente. In ausilio per la viabilità anche una volante del 113.