Scontro in autostrada a Fiorenzuola, code e traffico in tilt in A1

Incidente lungo l’autostrada A1 nella mattinata del 17 dicembre all’altezza dell’area di servizio di Fiorenzuola. Uno scontro fra tre mezzi pesanti e tre auto che ha causato code e rallentamenti alla circolazione stradale (VAI AL SITO DI AUTOSTRADE). Sulla zona del sinistro grava una fitta nebbia.

Si è formata una coda di 10 km tra il bivio A1 Fine Complanare Piacenza e il bivio A1-Diramazione Fiorenzuola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto all’altezza del km 73 e vi sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti e tre autovetture che occupano tutte le corsie. In alternativa si consiglia di uscire a Piacenza sud percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare a Fiorenzuola. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

IN AGGIORNAMENTO