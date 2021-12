Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, poco dopo le 20 di lunedì 6 dicembre, lungo via Diete di Roncaglia (tangenzialina nord di Piacenza) si sono scontrate una Mazda e una Bmw. Il bilancio è di 4 persone rimaste contuse, di cui una in modo più serio. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca, un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118. In supporto per regolare il traffico tre pattuglie di Metronotte Piacenza e una pattuglia della Guardia di Finanza. Le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli incidentali sono state eseguite da una squadra dei vigili del fuoco. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.

