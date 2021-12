Scontro sulla via Emilia a Montale, auto finisce fuori strada

Scontro tra due auto, una finisce fuori strada. Incidente poco dopo le 19:30 di giovedì 9 dicembre lungo via Emilia Parmense a Piacenza, a Montale. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto una Fiat 500 e una Opel, quest’ultima finita fuori strada. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca in soccorso di una donna rimasta contusa e condotta al pronto soccorso per accertamenti. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale di Piacenza, intervenuti con due pattuglie, mentre una squadra di Sicurezza e Ambiente si è occupata del ripristino della sede stradale.