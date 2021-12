Scontro sulla via Emilia a Rottofreno: due feriti e disagi al traffico

E’ di due persone ferite, una in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto nella serata del 17 dicembre lungo la via Emilia all’altezza di Rottofreno (Piacenza). Secondo quanto si è appreso, si è trattato di uno scontro tra due vetture, le cui cause sono in corso di accertamento; al momento dell’incidente sulla zona gravava una fitta nebbia. Gli occupanti delle auto sono stati soccorsi dai sanitari del 118 – sul posto con due ambulanze della Pubblica Assistenza Val Tidone e l’auto infermieristica da Castel San Giovanni – insieme ai vigili del fuoco di Piacenza: due i feriti, uno dei quali in gravi condizioni, entrambi condotti al pronto soccorso.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale di Piacenza; l’incidente ha provocato disagi alla circolazione con forti rallentamenti.