Scontro tra auto e furgone lungo la strada di Cortemaggiore

E’ stato probabilmente il fondo innevato la causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 10 dicembre lungo la strada di Cortemaggiore, nel territorio del Comune di Pontenure (Piacenza). E’ successo poco dopo le 16, quando un furgone e una utilitaria si sono scontrati per cause in corso di accertamento: fortunatamente non si registrano feriti.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale di Piacenza, sul posto anche gli operatori di Sicurezza e Ambiente per rimuovere i detriti dalla sede stradale.