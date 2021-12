Incidente stradale nella tarda mattinata del 27 dicembre alla rotatoria di San Bonico, lungo strada Valnure, alle porte di Piacenza. Per cause in corso di accertamento, poco prima di mezzogiorno, si sono scontrate una Nissan Qashqai e una Fiat Punto.

Il bilancio è di tre persone contuse (un uomo alla guida della Punto, il conducente e la passeggera sulla Nissan), soccorse dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e dall’ambulanza della Croce Bianca e condotte per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino. Sul posto anche i vigili del fuoco dalla vicina caserma del Comando Provinciale per mettere in sicurezza i mezzi incidentati. I rilievi sono a cura della polizia locale.

Foto 2 di 2