Scontro tra due auto sulla strada della Bonina di Calendasco: un ferito

Incidente nella prima mattinata del 28 dicembre in provincia di Piacenza. Poco prima delle 9:30, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Nicolò, una Peugeot e un’Audi A3, provenienti da opposte direzioni di marcia, si sono scontrate lungo la strada della Bonina di Calendasco.

Illeso il conducente dell’Audi, mentre è rimasto ferito in modo serio il conducente della piccola utilitaria francese, soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Rottofreno e dell’auto infermieristica del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino in codice giallo. Per mettere in sicurezza la Peugeot, finita in testacoda nel canale a lato della carreggiata, sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza.