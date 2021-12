Scooter urtato da un furgoncino vicino all’ospedale, un ferito. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 10 del 30 dicembre in via Taverna, a poca distanza dall’ingresso del vecchio ospedale di Piacenza.

Lo scooter è stato urtato da un Mercedes Vito, alla cui guida c’era una donna. L’uomo in sella alla due ruote è caduto a terra, ed è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e dall’automedica del 118 del vicino Ospedale. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. Le sue condizioni comunque non sono gravi. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Piacenza. Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.