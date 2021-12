Sentiero del Tidone prima escursione cardioprotetta, presentato il progetto pilota

Il Sentiero del Tidone sarà il primo itinerario escursionistico completamente cardioprotetto, con segnaletica dedicata, mappe ed app per orientare turisti, bikers e amanti del trekking – in caso di necessità – verso il defibrillatore più vicino. E’ stato presentato in Provincia il progetto lanciato dall’associazione Sentiero del Tidone – il suo valore si aggira sui 10mila euro – che ha bisogno di essere finanziato e che si candida a raccogliere fondi da enti locali e sponsor privati, con l’obiettivo di diventare realtà entro la prossima estate.

Alla conferenza stampa, oltre al presidente dell’associazione Daniele Razza, sono intervenuti il consigliere provinciale e sindaco del Comune di Alta Val Tidone Franco Albertini, Massimiliano Sacchi, consigliere comunale di Pianello, e l’assessore di Borgonovo Fabrizio Franzini: tutti hanno già manifestato la propria disponibilità a farsi carico di almeno una quota dei costi per sostenere la realizzazione del progetto. “Ma l’appello è rivolto – ha specificato Razza – anche a sponsor privati che potrebbero concorrere”. “Come Provincia di Piacenza – ha aggiunto Albertini – siamo contenti del sostegno a questo progetto e voglio ricordare che il mio comune di Alta Valtidone è tra i territori più cardioprotetti”.

“Il progetto è nato nell’agosto 2019, proprio durante un’escursione – ha ricordato Razza – eravamo provvisti di un defibrillatore mobile e ci è venuta l’idea di proteggere l’intero sentiero piacentino con i dispositivi salvavita. Abbiamo interpellato così Progetto Vita e la dottoressa Daniela Aschieri, che ha aderito fin da subito, quindi abbiamo coinvolto il Consorzio di Bonifica di Piacenza definendo insieme alle amministrazioni locali interessate e con la Provincia di Piacenza le caratteristiche del progetto: posizionare lungo il tracciato una segnaletica verticale che indichi come raggiungere i defibrillatori già dislocati. Ce ne sono 28 lungo i 45 chilometri di competenze della nostra provincia, tutti collocati al massimo a due chilometri di distanza dal tracciato, fino alla diga del Molato. Fortunatamente questa zona della nostra provincia è già dotata di tanti dispositivi e anche per gli escursionisti vogliamo sfruttare un’eccellenza del nostro territorio: sarà un progetto pilota perché non esistono altre esperienze simili”.

Ernesto Grillo di Progetto Vita ha ricordato le 140 vite salvate in questi anni a Piacenza: “Dopo la cardioprotezione dell’argine del Po, questo è un altro passo per estendere la diffusione dei dispositivi salvavita lungo gli itinerari naturalistici, è un valore aggiunto anche per l’attrattività del territorio e il nostro turismo poter praticare lo sport e le escursioni nella piena sicurezza. Naturalmente i defibrillatori non bastano, serve anche la formazione e una comunicazione che possa mostrare dove sono e come si possono utilizzare, anche grazie al ricorso all’app installabile sul cellulare”.

Chiara Gemmati del Consorzio di Bonifica, socio fondatore del Sentiero del Tidone, ha voluto rimarcare: “Abbiamo tre defibrillatori, di cui uno collocato proprio all’ingresso della diga del Molato che è uno degli accessi al Sentiero del Tidone”. Maria Grazia Sabato, consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha sottolineato l’importanza della diffusione della cultura e della formazione per l’utilizzo dei defibrillatori.