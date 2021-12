Serie C, in campo Sudtirol – Fiorenzuola DIRETTA

SERIE C – 17^ GIORNATA

SUDTIROL – FIORENZUOLA 0-0



LA DIRETTA

9′ – Botta di Casiraghi dal limite, respinge Battaiola

6′ – Girata di Ferri su corner di Bruschi, palla alta

3′ – Ci prova Palmieri da fuori area ma non inquadra la porta

Via alla gara, palla al Fiorenzuola

Squadre in campo. Un minuto di raccoglimento in memoria di Engelbert Schaller, storico dirigente del Sudtirol

Formazioni

SudTirol: Poluzzi, Curto, Voltan, Odogwu, Bror, Casiraghi, Zaro, Tait, Marano Davi, De Col. A disposizione: Meli, Marano, Fabbri, Vinetot, Malomo, Gatto, Fink, Fischnaller, Rover, Candellone. Allenatore: Javorcic

Fiorenzuola: Battaiola, Olivera, Dimarco, Ferri, Bruschi, Esposito, Oneto, Fiorini, Currarino, Palmieri, Cavalli. A disposizione: Burigana, Potop, Zaccariello, Maffei, Nelli, Molinaro, Giani, Arrondini, Guglieri, Danovaro, Varoli, Godano. Allenatore Tabbiani

Gara da bollino rosso per il Fiorenzuola, che domenica pomeriggio scende in campo a domicilio della capolista Sudtirol (ore 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it). Per gli altoatesini dodici vittorie in sedici gare, nessuna sconfitta e solo quattro gol subìti (miglior difesa d’Europa): bastano questi i numeri a dare l’idea dell’impegno che attende la squadra di Tabbiani, reduce dall’importante successo sul Legnago. Rossoneri che devono ancora rinunciare a Mamona, ma recuperano in difesa Olivera dopo la squalifica.

“Giocheremo contro una squadra che finora ha sbagliato praticamente nulla – le parole di Tabbiani alla vigilia -, dovremo avere la personalità giusta e provare a mettere in difficolta una formazione alla quale per ora dobbiamo fare i complimenti per il campionato strepitoso che sta facendo. Servirà più del nostro cento per cento, sperando che loro possano concederci qualcosa. La vittoria di domenica ci permette di andare a Bolzano con più serenità, ma sarà impossibile ottenere qualcosa facendo la prestazione del secondo tempo della partita col Legnago, quando abbiamo smesso di giocare. Il Sudtirol parte favorito, faranno un campionato di vertice, ma quello che mi interessa è vedere una squadra che ha il coraggio e la personalità di andare a Bolzano e provare a fare le cose che è in grado di fare: poi in una partita secca può capitare di tutto”.

Non si fida però dei rossoneri il tecnico del Sudtirol Javorcic: “Il Fiorenzuola ha messo in difficoltà tutte le squadre di vertice del girone. Giochiamo contro un avversario molto preparato, dovremo essere pronti ad affrontare questa gara”.