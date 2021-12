Servizio civile con il Movimento Cristiano Lavoratori, domande aperte

La presidenza provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori informa che sono aperte le domande al servizio civile universale da svolgersi nel 2022 presso la sede del movimento ubicata in Piazzale Crociate 8 a Piacenza. Possono presentare la domanda tutti i giovani tra i 18 anni e i 28 anni: per delucidazioni o chiarimenti in merito è possibile scrivere alla mail mclpiacenza@libero.it o contattare telefonicamente la segreteria provinciale ai numeri 0523 498714 o 348 2265679.

Le adesioni al progetto “Mondi Sommersi” si raccoglieranno fino alle ore 14 del prossimo 26 gennaio: saranno inseriti due giovani, di cui uno appartenente alle categoria “Minori opportunità”.