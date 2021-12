Servizio civile universale con Legambiente, con il progetto “RiEvoluzione urbana”

Legambiente Piacenza Circolo “Emilio Politi” cerca giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che vogliono mettersi in gioco e dedicare un anno della loro vita a favore della sostenibilità ambientale: è possibile partecipare al bando di selezione per il Servizio Civile Universale scegliendo di prendere parte al nuovo progetto “RiEvoluzione Urbana: affrontare la sfida climatica dalle città” che mette a disposizione 2 posti presso la nostra sede di Piacenza. Altri due posti sono disponibili presso la nostra sede di Bologna. Sono richieste 25 ore settimanali con una contribuzione mensile di €444. È possibile presentare domanda di partecipazione fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

“Quella con Legambiente – spiegano – sarà un’esperienza della durata di 12 mesi di cittadinanza attiva per chi ha forte interesse nelle tematiche ambientali e desidera partecipare in prima persona al processo di cambiamento che stiamo vivendo. Si avrà occasione di confrontarsi e lavorare con tecnici ed esperti impiegati nella salvaguardia del nostro territorio, tramite la ricerca e lo studio di soluzioni innovative, il monitoraggio della qualità ambientale, attività di divulgazione; si diventerà parte attiva di una comunità in evoluzione, ripartendo dal ripristino di una buona qualità di vita e sostenibilità all’interno delle nostre città. Chi sceglie di impegnarsi nel Servizio Civile Universale sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, edificante a livello umano ma anche spendibile nel corso della vita lavorativa, che nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito legambiente.piacenza.it, oppure contattare il Circolo Legambiente di Piacenza al numero 0523 332666, inviare una mail all’indirizzo legambientepc@gmail.com, oppure passare nella sede in via Giordani 2 a Piacenza.